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• «ВЭБ.РФ» придумал принципиально новый способ завлечь инвесторов в промышленные проекты, в создание транспортной и городской инфраструктуры, а также в цифровую экономику. ВЭБ выдаст специальные гарантии для защиты акционерного финансирования, рассказал зампред «ВЭБ.РФ» Даниил Алгульян. Приобретая гарантию, инвесторы получат несгораемую сумму. Если по истечении срока инвестконтракта инвестор не сможет продать свою долю без потерь, ВЭБ выплатит ему компенсацию либо выкупит его акции по заранее согласованной цене. Гарантироваться могут сумма, доля вложения в акционерный капитал, в отдельных случаях — даже доходность. Первые сделки обсуждаются с российскими, китайскими и арабскими инвесторами.

• Банкиры предлагают использовать для борьбы с так называемым зарплатным рабством недавно запущенную Банком России систему быстрых платежей. Так, вся информация от работодателей о начислении зарплаты может собираться в ЦБ, а регулятор будет ее анализировать и направлять сведения по начислению денег в банки, которые выбрали сотрудники предприятий. Предполагается, что в таком случае потребуется предварительно пройти удаленную идентификацию по биометрическим данным на портале госуслуг и указать предпочтительный и резервный банки для получения зарплаты. Ранее банки предложили побороть «зарплатное рабство», создав консолидированный зарплатный реестр. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце января заявляла, что такая инициатива несет в себе риски получения зарплаты с задержкой. В свою очередь, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков назвал план банкиров «малореальным». Он также сообщил, что на проработку соответствующего законопроекта уйдет не менее месяца.

• Арестованному бывшему совладельцу Стелла-Банка Александру Ерхову предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие считает его организатором хищения из обанкроченного кредитного учреждения как минимум 2 млрд рублей. Кроме того, он подозревается в многомиллиардных хищениях из Липецкого Областного Банка (лишен лицензии в 2013 году и остался должен клиентам более 2,3 млрд рублей), Богородского Муниципального Банка (2015 год; более 2,8 млрд рублей) и присоединенного в 2017-м к Бинбанку Уралприватбанка. Взяли Ерхова буквально на пороге квартиры с чемоданами: экс-банкир собирался лететь в Малагу, где у него имеется собственная вилла.

• Цена субординированных облигаций Московского Индустриального Банка упала на 39,5% (до 61,5% от номинала), следует из данных Московской биржи. Доходность бумаг превысила 56% годовых. Речь идет о выпуске на 3 млрд рублей с погашением в ноябре 2020 года. В пятницу, 8 февраля, Банк России объявил о списании субординированных обязательств МИнБанка в связи с санацией кредитной организации. Банк перешел на финансовое оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора 22 января.