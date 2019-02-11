Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам планирует предложить правительству рассмотреть вопрос о зачислении налога на доходы физических лиц в бюджет по месту жительства налогоплательщика. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе комитета.

Данную инициативу озвучил на заседании комитета в понедельник в рамках дней Ульяновской области глава региона Сергей Морозов.

«По итогам обсуждения комитет подготовил предложения для включения в проект постановления палаты «О государственной поддержке социально-экономического развития Ульяновской области». Правительству рекомендовано рассмотреть [на федеральном уровне] вопрос о зачислении налога на доходы физических лиц в бюджет по месту жительства налогоплательщика», — говорится в сообщении.

В настоящее время налог уплачивается организацией, в которой работает физическое лицо, по месту регистрации компании в налоговом органе, то есть деньги идут в бюджет того региона, где зарегистрирована данная организация. При этом, как заявил Морозов на заседании, различные социальные услуги зачастую оказываются за счет того субъекта, где гражданин зарегистрирован. Из-за этого, по словам губернатора, Ульяновская область недополучает порядка 300 млн рублей, что для региона «очень приличные деньги».

По итогам участия представителей от Ульяновской области в заседаниях комитетов верхней палаты парламента будут сформулированы предложения от каждого из них. После этого все инициативы включат в единый проект постановления Совета Федерации по социально-экономическому развитию, который будет рассмотрен на пленарном заседании Совфеда. В случае одобрения проекта постановления документ направят в правительство и другие заинтересованные ведомства.