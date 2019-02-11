Жители Москвы и Московской области в 2018 году направили в Банк России порядка 48 тыс. жалоб. Чаще всего потребителей финансовых услуг беспокоили взаимоотношения с банками, реже поступали жалобы на страховые и микрофинансовые компании, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.



«За 12 месяцев прошлого года 67,5% (32,4 тысячи) обращений жителей Московского региона в Банк России касалось кредитных организаций. По сравнению с январем 2018 года количество таких обращений в декабре сократилось на 40%. Так, на четверть реже граждане стали жаловаться на навязывание дополнительных услуг при заключении договора, в два раза реже — на проблемы с погашением потребительского кредита. На треть меньше стало жалоб и на проблемы с качеством обслуживания в банках», — отмечается в релизе.

По данным ЦБ, порядка 13% (6,2 тыс.) обращений жителей Московского региона были связаны с деятельностью страховщиков. Больше половины из этих жалоб касалось темы ОСАГО, в том числе неверного применения коэффициента бонус-малус.

Микрофинансовые организации в своих обращениях упомянули 7,6% граждан (3,6 тыс.). Половина этих обращений касалась действий, направленных на возврат задолженности по договору микрозайма. В 2018 году порядка 700 жалоб жителей Москвы и Московской области касались негосударственных пенсионных фондов. Большая часть этих обращений (77%) была связана с несогласием граждан с переходом из Пенсионного фонда РФ в НПФ, между НПФ, заключили в пресс-службе.