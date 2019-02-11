Временная администрация ПИР Банка, назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у финучреждения лицензии, в ходе обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, направленные на вывод активов банка на сумму не менее 3,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью «Банк промышленно-инвестиционных расчетов», назначенная приказом Банка России от 12 октября 2018 года № ОД-2647 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила операции, направленные на вывод активов банка на сумму не менее 3,2 миллиарда рублей путем замены высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги, а также реализации имущества банка», — говорится в релизе.

По данному факту ЦБ обратился в правоохранительные органы.



По оценке временной администрации, стоимость активов ПИР Банка не превышает 451,2 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами 2,4 млрд рублей.

В декабре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал финучреждение банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.