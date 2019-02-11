Крупнейшие российские банки будут сокращать размер клиентского вознаграждения в программах лояльности в случае уменьшения комиссии за эквайринг, говорится в отчете аналитического агентства Moody's.

Также в отчете отмечается, что крупнейшими банками — эмитентами карт являются Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Райффайзенбанк. Так, на конец 2018 года у Сбербанка находилось в обращении 123 млн дебетовых карт, что составляет более половины от общего количества дебетовых карт на рынке. По данным Банка России, всего на 1 октября в обращении находилось 270 млн карт, из которых 236,7 млн являются дебетовыми, и действовало 2,7 млн POS-терминалов, из которых 1,7 млн принадлежали Сбербанку.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «квазиналогом» комиссии за безналичный расчет за товары и услуги и предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса. По мнению главы государства, данную проблему нельзя решать заградительными мерами, так как это будет ограничивать экономический рост.