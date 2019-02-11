Пенсионные фонды группы «Сафмар финансовые инвестиции» (НПФ «Сафмар» и «Доверие») требуют от «Открытие Холдинга» пересмотреть условия реструктуризации облигаций двух выпусков (серий БО-03 и БО-04). Иск подали управляющие компании фондов, которые купили эти облигации в 2015—2016 годах за 17,2 млрд рублей.

С октября по январь «Открытие Холдинг» провел реструктуризацию 15 выпусков своих облигаций на 249 млрд рублей. Большинство держателей бумаг согласились на перенос даты выплаты купонного дохода на один год и отказались от досрочной оферты о выкупе облигаций холдингом. Основным держателем выпусков был банк «ФК Открытие» — до своей санации в августе 2018 года он был главным активом холдинга.

Фонды «Сафмара» — миноритарные держатели облигаций, они голосовали против их реструктуризации. Финансовое состояние «Открытие Холдинга» не позволяет рассчитывать ни на выплату купонного дохода в конце купонного периода, ни на выкуп облигаций и погашение номинала, говорится в сообщении пресс-службы НПФ «Сафмар». Учитывая, что оферты по бондам перенесены на конец 2019 года и начало 2020 года, процедура банкротства эмитента начнется, когда «у него не только не будет достаточных активов, но могут истечь сроки на оспаривание сделок, по которым эмитент передал свои последние активы», добавляют в «Сафмаре». В связи с этим НПФ требуют признать реструктуризацию недействительной.

В «Открытие Холдинге» РБК сообщили, что реструктуризация — «это абсолютно нормальное, законное действие, которое регулярно происходит на бирже». В холдинге напомнили, что с «аналогичными претензиями» выступал Onexim Holdings Limited миллиардера Михаила Прохорова. Onexim купил облигации холдинга после санации «ФК Открытие» и после решения о реструктуризации выпуска потребовал его досрочного погашения и выплаты процентов — в сумме 1,4 млрд рублей. Компания Прохорова проиграла суд в первой инстанции и апелляции. «Так что мы полностью уверены в своей позиции и готовы к судебным разбирательствам», — сообщили в «Открытие Холдинге».