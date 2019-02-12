МГТС проанализировала, какими устройствами и гаджетами в 2018 году пользовались москвичи — клиенты проводного Интернета компании — для выхода в Интернет через домашнюю сеть.

«В сети МГТС в прошлом году было зарегистрировано 10 миллионов устройств, с которых столичные жители периодически выходили в Интернет. Почти половина московских семей использовала четыре — шесть девайсов: они выходили в Сеть, например, с двух смартфонов, одного или двух ноутбуков (или ПК), одного планшета, телевизора, поддерживающего Smart TV (технология интеграции Интернета и ТВ в телевизоре или приставке), пользовались электронной книгой, умными часами или другими устройствами. Каждая десятая семья (10%) использовала более десяти гаджетов дома, и только у 1% было что-то одно», — отмечается в релизе.

Так, в прошлом году клиенты МГТС чаще всего выходили в Интернет со смартфона — 40%, с персонального компьютера и/или ноутбука — 25%, с планшета — 12%.

По данным МГТС, на «умные» колонки, «умные» часы, электронные книги, видеоняни, камеры видеонаблюдения, бытовые приборы со встроенными Wi-Fi-модулями и датчики системы управления «умным домом» пришлось около 17% всех устройств. «Это 1,7 миллиона устройств, или в среднем один умный гаджет в квартире. В каждой седьмой квартире пользовались smart-часами. Всего таких устройств в сети МГТС — 220 тысяч. Smart-колонки — последнее достижение в сфере искусственного интеллекта –– пока редкость, около трех тысяч», — заключили в компании.