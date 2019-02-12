Единственная потенциальная угроза российским инвестициям в Венесуэле — американское вторжение в эту страну, риски этого есть, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

«В Венесуэле нашим инвестициям ничего не угрожает. Нашим инвестициям угрожают американцы, которые могут появиться в Венесуэле, но, конечно же, риски и угрозы такого сценария имеются», — сказал Умаханов, отвечая на вопрос, угрожает ли сейчас что-либо российским инвестициям в Венесуэле.

«Вообще все, что связано с санкционными методами внешней политики США и их сателлитов, конечно, ничего кроме раздражения, недоумения и разочарования не вызывает. Это все давно закон джунглей и силы, поэтому самая большая проблема с американцами — это их абсолютная непредсказуемость. Они непредсказуемы как страна и как президент для этой страны, а мы пожинаем эти плоды», — добавил он.

Венесуэла потеряла из-за санкций с 2013 года до 350 млрд долларов C 2013 года потери на одного человека составили от 8,4 тыс. до 12,1 тыс. долларов.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.