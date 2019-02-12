Минфин США проведет расследование, чтобы выяснить, через какие счета государственные банки Венесуэлы могут продавать облигации на вторичный рынок для финансирования президента этой латиноамериканской страны Николаса Мадуро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на шесть человек, знакомых с ситуацией.

Управление Минфина США по контролю за иностранными активами 31 декабря опубликовало комментарий, разъяснявший возможность ослабления санкций в отношении компании PDVSA и ее дочерних структур. При этом в комментарии упоминалось, что «американские паевые и биржевые фонды не могут участвовать в операциях, связанных с долгом и активами лиц, находящихся под санкциями». Как писали эксперты, чье мнение приводит агентство, эта поправка к первоначально опубликованным санкциям против долга самой PDVSA, фактически наложила тот же запрет на торги госбумагами Венесуэлы.

В Совфеде назвали единственную угрозу российским инвестициям в Венесуэле Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства.

Как объясняет агентство, эксперты подозревают, что выпущенные много лет назад госбонды Венесуэлы на миллиарды долларов хранятся на счетах местных банков, контролируемых лицами, связанными с администрацией президента или госструктурами — Центробанком, Banco de Venezuela и Economic and Social Development Bank. По данным нью-йоркской брокерской компании Torino Capital, по состоянию на прошлый год венесуэльские бонды на сумму около 17 млрд долларов находились на местных счетах.

Представители Минфина США провели на прошлой неделе встречу с инвесторами для обсуждения масштаба санкций США против долга Венесуэлы и возможных опасений по этому поводу. «Представители американского казначейства сообщили инвесторам, что запрет на торговлю бондами Венесуэлы (в рамках санкций США. — Прим. ред.) предназначен в том числе для предотвращения выпуска бумаг, который мог бы принести выгоду правительству», — пишет агентство, ссылаясь на источники.

Запрет в рамках санкций является таким общим, потому что пока американский Минфин не знает, какие трансакции могут принести средства Мадуро и другим высокопоставленным чиновникам страны. Эксперты также уточняют, что первоначальный запрет на торговлю всем долгом Венесуэлы может быть пересмотрен, если «политический переход (в стране. — Прим. ред.) займет больше времени, чем ожидалось».