Кредитные организации возмещают клиентам основную часть похищенных хакерами средств с банковских счетов. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин.

В прошлом году регулятор ввел для финорганизаций отчетность по похищенным со счетов клиентов деньгам, которые банки должны были возместить, а потом выяснять — виноват ли сам клиент в том, что у него украли деньги. Первая такая отчетность сдана за III квартал. До этого было невозможно оценить, как работает важная норма закона, согласно которой возмещение обязательно, если клиент сообщил банку об исчезновении денег не позже, чем на следующий день, и сам не передавал мошенникам информацию, которая сделала возможной кражу денег.

«Да, мы впервые собрали данные по объему средств, возмещаемых банками в рамках 9 статьи закона «О национальной платежной системе», — сказал зампред Банка России. — И это сразу показало, что данная статья работает: за третий квартал 2018 года банки возместили клиентам свыше 230 миллионов рублей».

В связи с этим Скобелкин усомнился в целесообразности страхования средств на банковских картах (банки активно предлагают эту услугу).

«Такая страховка — это, конечно, индивидуальное решение клиента, — подчеркнул Скобелкин. — Тем не менее если он никому не отдавал данные карты, то банк и так обязан возместить ему похищенное, а если клиент сам виноват, то и страховка не сработает. Банки должны проводить постоянный мониторинг несанкционированных операций, а если они не уследили за злоумышленниками, и те получили доступ к счету клиента, то закон, как мы видели, довольно эффективно защищает потребителя. Тем более мы категорически против навязывания к картам страховок, равно как и против навязывания других финансовых услуг. Клиенты могут жаловаться в ЦБ, если сталкиваются с этим».