На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,26% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 516,68 пункта. Индекс РТС повысился на 0,29% — до отметки 1 204,83.

«Для российского рынка актуальным диапазоном остается район 2 500—2 550 пунктов по индексу Мосбиржи, причем внешний фон сегодня позволяет приблизиться к середине этого диапазона. Сдерживать оптимизм будут вновь появившиеся опасения введения новых санкций в отношении РФ. Сегодня в конгрессе США состоятся обсуждения эффективности санкций в отношении России, Ирана, Северной Кореи и Венесуэлы. Каких-либо заявлений по этому поводу мы не ожидаем, но не исключаем, что тема санкций вновь выйдет на первых план в ближайшей перспективе», — прокомментировал аналитик Промсвязбанка Роман Антонов.