Банк «Русский Стандарт» создал мобильное приложение для быстрого приема онлайн-платежей по банковским картам, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

«Приложение позволяет компаниям дистанционно и моментально выставлять счета на оплату товаров, сервисов или услуг на электронную почту и мобильный телефон клиента. Новым сервисом можно пользоваться без дополнительного оборудования, достаточно только смартфона. В приложении автоматически отражается перечень товаров компании с указанием цены, поэтому сотруднику останется выделить выбранные клиентом позиции и нажать кнопку «выставить счет». Ссылка для оплаты банковской картой получателю приходит в течение нескольких секунд. В мобильное приложение уже интегрировано решение по онлайн-фискализации (в рамках 54 ФЗ). Приложение позволяет принимать к оплате карты шести платежных систем: Visa, Mastercard, American Еxpress, Diners Club / Discover, JCB, «Мир». Клиент после получения ссылки вводит данные карты на собственном устройстве, не передавая их курьеру. Каждая трансакция защищена системой 3D-Secure», — рассказали в пресс-службе.

Как отмечает банк, приложение будет интересно компаниям, которые доставляют товары через курьерскую службу, предприятиям, которые оказывают сервисные услуги на дому, например коммуникационные: проведение Интернета, прокладка кабеля, ремонт, косметология, клининг и другое.