Проиграв в Лондонском суде тяжбу за «Трехгорную мануфактуру», миллиардер Олег Дерипаска все равно получил законное право не спешить с исполнением английских судебных актов. Помогли санкции, запретившие вести с миллиардером какой-либо бизнес, пишет Forbes.

7 февраля 2019 года судья Найджел Тир из Высокого суда Лондона отклонил иск Олега Дерипаски к бывшему главе ВЭБа Владимиру Чернухину, фактически признав, что последний был партнером миллиардера по «Трехгорной мануфактуре» и теперь должен получить от него 95,2 млн долларов. К этому выводу еще в 2017 году пришел Лондонский международный третейский суд (LCIA, London Court of International Arbitration). Дерипаска пытался его оспорить, но потерпел поражение.

Однако в связи с действием в отношении Дерипаски американских санкций объективная возможность исполнить это решение отсутствует, отмечает издание. С 6 апреля 2018 года бизнесмен находится под американскими санкциями. Это значит, что у него уже нет счетов в западных банках и он не может проводить платежи в валюте. Это же касается и его компаний.

Издание сомневается, что у Чернухина есть счета в России. Это значит, что у него есть только иностранный банк, который не станет проводить оплату от Дерипаски как лица, попавшего в санкционный список. Содействие подсанкционному лицу в обходе санкций может обойтись банку в штраф не менее 296 тыс. долларов за каждую операцию (или в сумме, равной самой операции). Не проведут оплату через транзитный клиентский счет и адвокаты Дерипаски. Вероятно, у них есть разрешение от OFAC на получение гонораров за юридические услуги. Но не более того.



Единственная возможность провести платеж — лицензия американского OFAC. Однако проблема в том, что такую лицензию должно запросить попавшее под санкции лицо, а не его кредитор. Третейское решение не содержит и не может содержать такой обязанности. Когда оно выносилось, Дерипаска еще не был под санкциями.

Данная ситуация уникальна, заключает издание. Необходимость исполнить судебный акт вошла в противоречие с необходимостью соблюдать экстерриториальные требования американского законодательства. Санкционный статус российского олигарха дал ему совершенно законный способ не спешить с исполнением английских судебных актов.