Счетная палата запустила общедоступный проект по мониторингу исполнения майских указов президента. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

«Панель предоставляет информацию по каждой из национальных целей. Все они размещены на главной странице. Там же доступны ключевые показатели, их текущие и целевые значения, а также комментарии к ним», — говорится в сообщении.

Информационная панель содержит данные об ответственных за национальные цели вице-премьерах, о национальных проектах и государственных программах, которые влияют на достижение поставленных целей. В дальнейшем Счетная палата намерена дополнить информационную панель данными по всем государственным программам и федеральным проектам.