Аналитики проекта Института риска «АльфаСтрахования» составили топ-5 самых дорогих сосулек, снежных глыб, наледей, упавших на автомобили клиентов и нанесших ущерб зимой 2018—2019 годов. Самая дорогая сосулька упала в Санкт-Петербурге на Mercedes E300, ремонт которого после столкновения с ней будет стоить 1 млн рублей.

Это пока самый большой убыток для «АльфаСтрахования» в этом сезоне от сосулек и наледей, сообщили в компании. У Mercedes E300 повреждены капот, багажник, крыша, салон, стекла и бампер. Там же, в Санкт-Петербурге, сосульки и снег повредили Audi A6 на 350 тыс. рублей. Пострадали крыша, багажник, стекло, салон и молдинги. Замыкает тройку брянский Volkswagen Touareg с повреждениями на сумму 210,55 тыс. рублей.

«Наша компания предлагает несколько страховых программ по каско, клиент может выбрать ту, которая подходит ему больше всего, — говорит директор департамента страховых выплат СК «АльфаСтрахование» Александр Харагезов. — Если, подойдя к автомобилю, вы обнаружили, что он пострадал, заявить о произошедшем прямо с места события и отслеживать статус убытка можно с помощью приложения «АльфаСтрахование Мобайл».