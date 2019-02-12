Московский Кредитный Банк (МКБ) планирует разместить во вторник пятилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2024 года установлен в диапазоне 5,25—5,5% годовых. Объем размещения ожидается от 300 млн евро.

МКБ 7—11 февраля провел в Европе и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в евро.

Организаторами выступают Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital.