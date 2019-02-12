Банк «ФК Открытие» запустил сервис по обмену валют по льготному динамическому курсу в мобильном банке. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Технология, разработанная банком, позволяет физическим лицам в несколько кликов совершать конверсионные операции в режиме онлайн с разницей 25 копеек к рыночному курсу межбанковского рынка (по парам доллар/рубль и евро/рубль)», — говорится в сообщении.

Обмен осуществляется с помощью перевода средств между счетами клиента, открытыми в разных валютах. Для зачисления можно использовать любой имеющийся валютный счет или валютную «Копилку».

Чтобы обменять валюту в мобильном приложении, необходимо воспользоваться меню «Платежи и переводы» — «Между своими счетами», далее указать источник платежа, счет получателя платежа и сумму.

Доступные пары — доллар/рубль, евро/рубль. Минимальная сумма операции — 1 тыс. долларов США или евро, максимальная сумма операции достигает 20 тыс. долларов США или евро. Количество сделок на каждого клиента неограниченно.