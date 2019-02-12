Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что средства на развитие цифровой экономики должны выделяться в приоритетном порядке.

«По моему мнению, нам надо средства на эти цели [развитие цифровой экономики] выделять в приоритетном порядке, потому что это та матрица, на базе которой сейчас осуществляется коммуникация между всеми ветвями власти, между властью в целом и обществом», — заявил он на семинаре-совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Глава правительства подчеркнул важность цифровизации работы судов. По его словам, речь идет в том числе о ГАС «Правосудие», которая успешно работает с 2012 года, а также о публикации решений судов в Интернете и приеме заявлений в электронном виде. Медведев напомнил также о необходимости развития системы участия в рассмотрении дел по видеосвязи. «Работу по технологической модернизации судебной системы нужно обязательно продолжать», — подчеркнул он.