Минфин РФ не будет продлевать амнистию капитала, которая завершается 1 марта 2019 года, но предусмотрит такие же гарантии тем инвесторам, которые будут переводить свои активы в специальные административные районы, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.

«Данное нам указание заключается в том, что на тех условиях, на которых условная амнистия действует, продлеваться это не будет. Мы должны будем, исходя из логики того, что мы услышали, сохранить имеющийся объем гарантий, предусмотренных законом о добровольном декларировании, при условии, если активы, которые декларируются, перерегистрируются в специальные административные районы, а средства переводятся в РФ», — сказал Трунин.

Замминистра пояснил, что таким инвесторам нужно будет сначала перевести активы в РФ, а потом уже их задекларировать.

Трунин отметил, что создание таких условий для резидентов специальных административных районов потребует внесения изменений в законодательство. Минфин приступил к разработке поправок.