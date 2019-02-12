Коэффициент обанкроченности за год вырос почти в два раза

По состоянию на конец января 2019 года в России признаны банкротами 99 764 человека. Такие данные со ссылкой на единый федеральный реестр сведений о банкротстве представила юридическая компания «Стопдолг», уточнив, что речь идет о гражданах без статуса индивидуального предпринимателя.

Коэффициент обанкроченности (индекс «Стопдолг») за год вырос почти в два раза: на 100 тыс. жителей приходится уже 68 банкротов против 37 в январе 2018 года. Прирост за январь также оказался в 2019-м почти в два раза больше и составил 4 236 реальных банкротов против 2 279 в январе 2018-го.

Москва и Московская область занимают первое и второе места по числу граждан-банкротов (7 831 и 5 989 человек). Тройку замыкает Санкт-Петербург (4 897 банкротов). Новосибирская область больше не входит в тройку и занимает восьмое место (2 905 банкротов). Прирост за месяц составил 67 человек. Десятую позицию теперь занимает Волгоградская область (2 566) вместо Вологодской (2 306), которая больше не входит в топ-10. Также в топ-десятке по числу граждан-банкротов по-прежнему находятся Башкирия, Краснодарский край, Свердловская, Самарская и Ростовская области.

Нулевой прирост числа банкротов в январе 2019 года показали всего три региона: Ингушетия, Чукотский автономный округ и Читинская область. Самый большой прирост в январе показали Москва (плюс 247 человек), Санкт-Петербург (плюс 219), Московская область (плюс 197), Свердловская область (плюс 187) и Самарская область (плюс 164).



Коэффициент обанкроченности по-прежнему самый высокий в Вологодской области: 194 банкротных дела на 100 тыс. человек. Второе место занимает Калмыкия (132 дела), третье место у Рязанской области (118 дел). Четвертое место поделили Пензенская и Белгородская области, где уже по 114 банкротов на 100 тыс. населения. На пятом месте Омская и Архангельская области — по 110 банкротов на 100 тыс. жителей.