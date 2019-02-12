Технические решения Роскомнадзора в процессе блокировки Telegram были «незрелыми» и в итоге неэффективными, заявил в интервью РБК вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт и телекоммуникационную отрасль. Он подчеркнул, что в эскалации ситуации с мессенджером государство не виновато.

«Эффективность очевидна: это довольно незрелые технические решения. И это само по себе вызов», — заявил Акимов, отметив, что ему хотелось увидеть другой сценарий решения проблемы. «Но он [сценарий] не по вине государства перешел в эскалирующую фазу», — добавил вице-премьер, отметив, что сам пользуется Telegram.



Ранее Акимов подчеркивал, что не считает блокировку Telegram «дремучим охранительством»: по его мнению, ситуация «сложная и травматичная» для всех участников.

В конце прошлого года Русская служба ВВС сообщила, что Роскомнадзор намерен потратить 20 млрд рублей на разработку новой системы блокировки приложений, в том числе мессенджера Telegram. Источники издания утверждали, что эта система будет построена на технологии DPI (глубокий анализ пакетов), которая предполагает анализ всего трафика, выделение из него характерных для конкретного сервиса пакетов и их последующую блокировку.

В Роскомнадзоре информацию об этих планах и суммах затрат опровергли.