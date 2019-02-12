Сотрудники правоохранительных органов провели во вторник около двух десятков обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, оперативные мероприятия были проведены и в Примсоцбанке.

«Обыски связаны с уголовным делом о незаконной банковской деятельности. В частности, оперативники работали и по адресам Примсоцбанка», — сказал собеседник агентства.

По данным интернет-издания «Фонтанка.ру», обыски в рамках этого дела также прошли в квартире у бизнесмена Владислава Рейна и у его родственников. Ранее предприниматель был осужден за мошенничество.

По данным из открытых источников, Примсоцбанк имеет в Петербурге всего три отделения. Кредитная организация была основана в 1993 году и на данный момент работает в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.