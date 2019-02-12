Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект Ярослава Нилова и Игоря Лебедева, который предполагает возможность оформлять полис ОСАГО сроком от одного дня до одного года.

Сейчас договор ОСАГО заключается сроком на один год, кроме ряда исключений: например, более краткосрочный договор можно заключить для автомобилей, зарегистрированных за пределами РФ (на время пребывания на территории России, но не менее чем на пять дней). Кроме того, страховку сроком до 20 дней можно приобрести при покупке машины для следования к месту ее регистрации и техосмотра.

При этом в ряде случаев водителям нужен полис на один день, но им выгоднее совсем не покупать страховку, чем покупать и расторгать ее на следующий день, указывали авторы законопроекта.

Законопроект не поддержало правительство: договоры ОСАГО, заключаемые на короткий срок, будут непропорционально дорогими по сравнению с годовыми, а число незастрахованных машин это не уменьшит, следует из официального отзыва Кабмина.

Не поддержал законопроект и ЦБ: использование однодневных договоров требует дополнительной оценки тарифов, так как у краткосрочного ОСАГО убыточность выше, отмечает регулятор. Кроме того, законодательство предусматривает возможность заключения договора ОСАГО на более короткий срок с возможностью досрочного расторжения и возвратом части премии, говорится в заключении ЦБ.