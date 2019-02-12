Аналитики компании «Финам» рекомендуют инвесторам покупать акции Walt Disney, ожидая роста их котировок до 18,5%.

Медиагигант опубликовал отчетность, в которой сообщил о небольшом снижении выручки. В то же время по итогам первого фискального квартала операционная прибыль компании в сегменте медийных сетей увеличилась на 7%, в сегменте парков и потребительских продуктов — на 10%, а в студийном сегменте — на 63%. В итоге чистая прибыль на акцию составила 1,84 доллара, что оказалось на 0,3 доллара выше среднерыночных ожиданий. Как считает аналитик инвесткомпании Зарина Саидова, отчетность Walt Disney подтверждает стабильность положения компании.

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«Стриминговая платформа Disney позитивно воспринимается в экспертном сообществе и считается весомым фактором в пользу дальнейшего укрепления акций компании в долгосрочной перспективе», — говорится в комментариях «Финама».

Кроме того, с 2015 года компания стабильно выплачивала дивиденды дважды в год и за последние семь полугодий повышала их размер четыре раза. Сейчас дивидендная доходность бумаг Walt Disney составляет 1,6%.