Аналитики компании «Финам» рекомендуют инвесторам покупать акции Walt Disney, ожидая роста их котировок до 18,5%.

Медиагигант опубликовал отчетность, в которой сообщил о небольшом снижении выручки. В то же время по итогам первого фискального квартала операционная прибыль компании в сегменте медийных сетей увеличилась на 7%, в сегменте парков и потребительских продуктов — на 10%, а в студийном сегменте — на 63%. В итоге чистая прибыль на акцию составила 1,84 доллара, что оказалось на 0,3 доллара выше среднерыночных ожиданий. Как считает аналитик инвесткомпании Зарина Саидова, отчетность Walt Disney подтверждает стабильность положения компании.

Walt Disney продолжает цифровую трансформацию для конкуренции с Netflix и другими поставщиками развлекательного онлайн-контента с помощью новых сервисов Disney+ и ESPN+.

«Стриминговая платформа Disney позитивно воспринимается в экспертном сообществе и считается весомым фактором в пользу дальнейшего укрепления акций компании в долгосрочной перспективе», — говорится в комментариях «Финама».

Кроме того, с 2015 года компания стабильно выплачивала дивиденды дважды в год и за последние семь полугодий повышала их размер четыре раза. Сейчас дивидендная доходность бумаг Walt Disney составляет 1,6%.