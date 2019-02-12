Банк России работает над ускорением процесса закрытия финансовых пирамид в Рунете, сейчас на это в среднем требуется два месяца, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, выступая на форуме «Цифровые финансы и их влияние на повышение благосостояния потребителей финансовых услуг».

«Мы основной акцент сейчас делаем на борьбу именно с онлайн-пирамидами, здесь два рычага. Первый рычаг — это быстрое выявление, второй рычаг — быстрое закрытие. Мы несколько недель назад запустили проект: их ищет робот, то есть специальные роботизированные сервисы наши, которые выявляют организации с признаками пирамиды», — сказал Мамута.

«Второй канал — это блокировки. У нас, к сожалению, пока нет права на досудебную блокировку. Давайте посмотрим, как будут развиваться события, у нас сейчас пока среднее время закрытия пирамиды — два месяца, если говорить о российской доменной зоне, надо сокращать его до минимума», — добавил он.

Банк России во втором полугодии 2018 года запустил робота для выявления нелегальных финансовых организаций и проектов в Интернете, в том числе имеющих признаки финансовых пирамид, рассказал ранее РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Такой робот ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в Интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. После того как зафиксирована компания, проявившая к роботу интерес, регулятор анализирует, является ли организация легальной.