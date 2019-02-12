Наблюдающийся отток капитала из России обусловлен его свободным перемещением, без которого невозможна рыночная экономика, макроэкономическая ситуация в стране абсолютно стабильна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне ЦБ обнародовал предварительные данные, согласно которым чистый отток капитала из страны в январе 2019 года составил 10,4 млрд долларов. Годом ранее, в январе 2018 года, ЦБ оценивал показатель в 7,1 млрд долларов. Таким образом, отток капитала вырос в 1,5 раза по сравнению с январем прошлого года.

«Планов здесь быть не может, это абсолютно подвижный механизм, статика здесь невозможна, волатильность здесь неизбежна. В какие-то периоды оттоки бывают меньше, в какие-то больше. Зависит и от сделок, которые за рубежом, от покупок и так далее. Вывод (капитала. — Прим. ред.) — это понятие растяжимое, поэтому нужно делать на это скидку», — прокомментировал Песков.

Он подчеркнул, что в данном случае работает правило абсолютно свободного перемещения капитала.

«Я бы предложил больше обратить внимание на то, что в условиях абсолютной макроэкономической стабильности, которая обеспечивается нашими финансовыми властями, правительством, работает правило абсолютно свободного перемещения капитала. Без этого не может быть нормальной развивающейся рыночной экономики», — указал пресс-секретарь президента РФ.