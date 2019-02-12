Банк России в рамках реформы тарификации в ОСАГО готов обсудить возможность введения полисов с коротким сроком действия — 15 дней, сообщил журналистам директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния. Он предупредил, что такой продукт будет дорогим относительно годового ОСАГО.

«Статистика показывает, что такой вид полиса будет очень дорогой, и будет ли экономический смысл с учетом тех тарифов, которые получатся, покупать полис на 15 дней по цене полиса, который, если добавить чуть-чуть, будет стоить как три месяца, добавить еще чуть-чуть, и будет как годовой — не факт», — сказал он.

20-дневные полисы, которые существуют сейчас для регистрации автомобилей, не очень востребованы, отметил Габуния. При этом ЦБ выступает за более гибкую систему тарификации в ОСАГО, добавил он.

«Какие-то еще случаи, когда нужен массово короткий полис, нам неизвестны, но если кому-то очень захочется, он хочет заплатить повышенную стоимость и ему нужен полис именно на 15 дней, этот механизм теоретически может быть сделать», — сказал Габуния.

Ранее сегодня комитет Госдумы по финрынку рекомендовал отклонить законопроект о введении однодневных полисов ОСАГО, против него выступили правительство и ЦБ. Габуния на заседании комитета по финрынку подчеркнул, что более короткие полисы гораздо менее востребованы: доля рынка по трехмесячным полисам — 2%, по шестимесячным — 2,7%. При этом убыточность их выше. «Статистика их убыточности показывает, что трехмесячные приносят примерно на 1,43% убыточности больше, чем годовой. Человек, который ездит год, он аккуратнее, чем тот, кто на три месяца берет», — сказал Габуния на заседании комитета.

Кроме того, однодневные полисы создают риск мошенничества, то есть оформления ОСАГО уже после ДТП задним числом, указал на заседании комитета исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, такая тенденция стала заметна после введения электронного ОСАГО.