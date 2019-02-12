Правительство РФ поддерживает предложение, которое предполагает передачу «Ростелекому», Tele2 и РТРС функций по созданию широкополосного доступа к Интернету (ШПД) для социально значимых объектов, в том числе МВД и Росгвардии. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

«Поддерживаем однозначно. Дело в том, что этот вопрос чисто технологический, потому что никаким другим образом построить беспроводную ШПД-связь для госнужд и вообще для нужд подключенности там, где нет мобильной связи и иных каналов связи, невозможно», — сказал он.

Акимов отметил, что единственным обладателем инфраструктуры является РТРС, а обладателем частот — Tele2 (45% оператора принадлежит «Ростелекому»). «Мы хотели бы на этой базе просто закупить эту услугу. Она очень специфичная, профилированная. Она предназначена для чтения и доступа к <...> госбазам там, где иных каналов нет, где нет фиксированной связи или нет мобильной связи», — добавил вице-премьер.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что Минкомсвязь поддержала предложение «Ростелекома», Tele2 и РТРС по определению единственного поставщика услуг беспроводного широкополосного доступа для социально значимых объектов. Согласно концепции, к социально значимым объектам относятся образовательные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, региональные и территориальные избирательные комиссии, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и посты, участковые пункты полиции, территориальные органы и подразделения Росгвардии, включая ОМОН. При этом предполагается, что до 2024 года общий бюджет проекта может составить примерно 73 млрд рублей, отметило издание.