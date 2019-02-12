Рост ставок, в том числе по ипотеке, должен быть разовым и краткосрочным явлением, связанным с повышением НДС, в дальнейшем соответствующие показатели должны снижаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Казани с представителями общественности, посвященной нацпроекту «Жилье и городская среда».

Он напомнил, что ранее правительство РФ для получения источников для реализации нацпроектов приняло решение о повышении НДС и это повлияло на инфляцию, для сдерживания которой Центробанк повысил ключевую ставку, что, в свою очередь, не могло не отразиться и на ставке по ипотеке. «Это прогнозируемая ситуация. Правительство исходило из того — и я в целом склонен думать, что так оно и будет, — что это будет разовое и краткосрочное явление, и в дальнейшем показатели должны не только выровняться, но и начать снижаться — в том числе макроэкономические показатели», — сказал Путин.

«Мы понимаем, что поднятие ключевой ставки и затем ставок не только по ипотеке, но и вообще ставок финансирования и кредитования коммерческими банками, — оно отразится известным образом на экономике, это все понятно. Повторяю еще раз: исходили из того, что это будет разовое явление и краткосрочное, и пока нет оснований полагать, что будет что-то иначе», — подчеркнул глава государства. «Публикации всякие там и измышления, и различные представления о том, что и как должно развиваться, — они, конечно, все имеют право на существование, но я вам изложил сейчас официальную точку зрения правительства РФ», — продолжил Путин.

«Что касается позиции банков, то она тоже естественная. Центральный банк должен за этим внимательно смотреть, но надеюсь, что такие алармистские сигналы из банков не исходят, они должны понимать, что происходит в экономике страны и в финансовой сфере», — заключил президент.

Он отметил, что ипотека — очень чувствительный и важный вопрос и, несмотря на все сложности, объемы ипотечного кредитования в РФ растут. Однако, продолжил президент, в последнее время уровень ставок по ипотеке вырос на 1—2 процентных пункта. «В начале прошлого года [средняя ставка по ипотеке] была около 10%, сейчас она около 11% колеблется», — сказал глава государства.