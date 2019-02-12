Минимальный размер оплаты труда за последние три года вырос в 1,6 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда со ссылкой на замминистра Алексея Черкасова.

«Заместитель министра рассказал, что положительные сдвиги по сокращению неравенства в доходах в Российской Федерации в значительной степени связаны с повышением минимального размера оплаты труда, который за последние три года увеличен в 1,6 раза и сейчас установлен в размере прожиточного минимума трудоспособного населения», — отметили в пресс-службе.



При этом основной акцент в работе по снижению бедности, по словам замминистра, будет сделан на выводе из бедности семей с детьми. «Сейчас регионы России проводят многомерный анализ причин и структуры бедности, вырабатывают меры по совершенствованию региональных систем поддержки граждан с учетом критериев нуждаемости. В дальнейшем предполагается составить реестры бедных семей», — цитирует пресс-служба Черкасова.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составляет 11 тыс. 280 рублей.

Глава ФНПР Михаил Шмаков ранее предлагал увеличить МРОТ в два раза. В свою очередь министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что сделать это невозможно, поскольку проблематично для бюджетов, и особенно региональных. Задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году поставил президент РФ Владимир Путин.