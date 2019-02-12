Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею применения ипотечных каникул — отсрочки платежей для заемщиков, попавших в сложную финансовую или жизненную ситуацию. Об этом он заявил, комментируя соответствующее предложение на встрече в Казани с представителями общественности, посвященной нацпроекту «Жилье и городская среда».

«По поводу [ипотечных] каникул — такая практика применялась ключевой нашей организацией «ДОМ.РФ». Ее можно возобновить, я с этим согласен, это вполне реализуемая вещь. Тем более она уже в практике имелась», — сказал Путин.

При этом он отметил, что для получения ипотеки уже сейчас нужно иметь страховку. «Она просто должна эффективно работать. Здесь нужно внимательно следить за тем, как работают страховые организации», — указал президент. Подытоживая, он подчеркнул, что меры по поддержке людей, взявших ипотеку, «нужно продумать и, может быть, предложить дополнительные инструменты поддержки». «Но в целом они создаются», — заключил глава государства.