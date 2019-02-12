Московский Кредитный Банк (МКБ) разместит пятилетние еврооблигации на 500 млн евро с доходностью в размере 5,15% годовых, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.

Спрос на бумаги превысил 875 млн евро.

Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2024 года был установлен в диапазоне 5,25—5,5% годовых, в ходе сбора заявок банк сузил ориентир до около 5,25% годовых.

МКБ 7—11 февраля провел в Европе и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в евро.

Организаторами выступают Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital.