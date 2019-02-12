Комитет Совета Федерации по экономической политике просит авторов законопроекта, запрещающего распространение сим-карт в Интернете и их передачу третьим лицам, доработать документ и уточнить, есть ли в нем исключения для детей и близких родственников абонентов. Об этом ТАСС заявил во вторник первый заместитель главы комитета Вячеслав Тимченко.

В конце декабря 2018 года глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает поправки в закон «О связи», поэтому ответственным комитетом в данном вопросе выступает комитет по экономполитике. Документ предлагает дополнить статью 44 («Оказание услуг связи») федерального закона положением, запрещающим распространение лицами, не уполномоченными на это оператором связи, идентификационных сим-карт, в том числе с использованием сети Интернет, либо передачу сим-карт фактическим пользователям услуг связи, сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством.

Согласно документу, пользователь сим-карты, который передал ее третьему лицу, но не уведомил об этом оператора связи, будет нести ответственность, в частности, за телефонный терроризм, даже если звонок совершил другой человек. При обсуждении данного законопроекта мнения членов комитета разделились, в итоге большинство проголосовало за то, чтобы поддержать документ, но с доработками и уточнениями.

«В заключении комитета будут замечания, которые говорят, что необходимо более четко прописать нормы, связанные с возможностью передачи сим-карт между близкими родственниками, родителями и детьми, будет ли это допускаться в рамках данного законопроекта», — подчеркнул Тимченко.

Он добавил, что в законопроекте также требует уточнения вопрос с корпоративными сим-картами. Сенаторов в данном случае интересует, нужно ли компаниям оповещать оператора связи об увольнении сотрудника и передаче его номера телефона другому работнику.

Всего на заседании комитета по поводу законопроекта высказались несколько сенаторов. В частности, по мнению члена комитета Алексея Синицына, законопроект направлен против рынка нелегальной продажи сим-карт. Как считает другой сенатор Иван Абрамов, требования, которые предусматривает документ, будет невозможно исполнять.