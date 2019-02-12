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• В Минэкономразвития назвали причины снижения реальных доходов населения в 2018 году. В их числе сокращение доходов от собственности и вкладов, рост платежей по кредитам и увеличение налоговых выплат. Среди положительных факторов МЭР называет рост среднего уровня заработной платы и близкую к инфляции динамику социальных платежей. При этом в министерстве подчеркивают, что негативные факторы сказались в первую очередь на доходах более обеспеченных групп населения. «В то же время повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в бюджетной сфере серьезно поддержали доходы менее обеспеченных групп населения», — говорится в докладе «Картина экономики».

• Выплата отчислений в систему страхования вкладов по повышенной дополнительной ставке оказалась непосильной ношей для банков с базовой лицензией. По данным СМИ, с этого года у них вырос риск банкротства из-за того, что под действие закона о страховании вкладов попадают деньги малого и среднего бизнеса, и финорганизации должны делать в АСВ дополнительные отчисления. При этом по любому предписанию ЦБ запретительного или ограничительного характера банки автоматически уплачивают повышенные взносы. По мнению экспертов, некоторые послабления для небольших банков позволят им чувствовать себя на рынке более уверенно и предлагать клиентам выгодные продукты. Справедливо было бы снизить для них повышенную ставку до базовой плюс 100% (с базовой плюс 500%), считают участники рынка. Между тем информацию СМИ о том, что почти 150 небольших банков находятся на грани банкротства, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков назвал бредом.

• Госдума приняла в первом чтении законопроект о суверенном Рунете. Документ должен обеспечить устойчивую работу российского сегмента Интернета в случае отключения от инфраструктуры Всемирной сети. «Не закрыть, не отрубить, а обеспечить безопасность», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект возлагает на операторов связи обязанность при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Предусматривается возможность установки на сетях связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика. Также проектом закона вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета. По словам Володина, необходимо привлечь к подготовке проекта об устойчивой работе Рунета ко второму чтению правительство, деловое сообщество, «высококлассных экспертов». В Кремле же проект закона об устойчивости Рунета не комментируют.

• Банки не будут забирать залоги и взыскивать долги с компании «ЮТэйр». Синдикат 11 кредитных организаций завершил голосование о том, как следует поступить с допустившей дефолт авиакомпанией. Против обращения взыскания на залоги и взыскания средств голосовали все три крупнейших кредитора авиакомпании, которые контролируют свыше 75% синдицированного долга: Сбербанк, «Траст» и «Россия». У компании «ЮТэйр» два синдицированных кредита: 15,4 млрд рублей с погашением в 2022 году и 23,7 млрд с погашением в 2027-м. В декабре перевозчик не заплатил проценты по первому кредиту в размере около 1 млрд рублей. Кроме того, компания должна Сбербанку 17,4 млрд рублей. Крупный кредитор «ЮТэйр» — структуры «Сургутнефтегаза». Также в обращении находятся облигации авиакомпании на 13,3 млрд рублей. В правительстве рассматривают «варианты системного решения» проблем «ЮТэйр», заявил курирующий транспортную отрасль вице-премьер Максим Акимов. «Траст» ведет переговоры с представителями «ЮТэйр» и даже номинировал своего специалиста в совет директоров авиакомпании, сообщил предправления банка Александр Соколов.