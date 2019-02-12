Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 22 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,63 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 16,3 тыс. сделок на сумму порядка 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,5—65,84 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 74,16 рубля, опустившись на 6 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,9 тыс. сделок примерно на 327,5 млн евро по курсам от 73,9 до 74,24 рубля за евро.

«Завтра пара евро/рубль может продолжить снижение в район 73,4 рубля. Пара доллар/рубль пока останется в диапазоне 65,2—65,8. Поддержку рублю в среду может оказать рост цен на нефть. По итогам публикации отчета ОПЕК цена на нефть марки Brent поднялась в район 63 долларов за баррель. Пара евро/доллар в конце дня торгуется в районе 1,129, вечером состоится выступление главы ФРС США, поэтому расслабляться не стоит, пару может еще потрясти», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Кокорева.