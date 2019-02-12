Президент России Владимир Путин предупредил, что власти не должны перекладывать на бизнес ответственность за решение проблем обманутых дольщиков.

«Безусловно, муниципалитеты, регионы и Федерация — никто не должен уклоняться от решения этих проблем [обманутых дольщиков], и нельзя перекладывать на кого бы то ни было, в том числе на бизнес», — сказал глава государства на встрече с представителями общественности по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». По его мнению, власти и бизнес должны «вместе думать, вместе предлагать какие-то решения».

Говоря об участии банков в решении проблем долевого строительства, президент констатировал, что «60 банков авторизованы, 32 — открыли счета, в прошлом году было открыто около 600 счетов, в этом году — должно быть 34 тыс. [счетов], а в 2020-м — 220 тыс.». «Вопрос не в количестве банков, а вопрос в эффективности их работы и в том, чтобы создать условия для их активной деятельности в этой сфере», — уверен Путин.

По мнению главы государства, следует устранять излишние бюрократические барьеры. «Если проблема является чисто формальной, застройщик не поменялся, изменилось только его юридическое лицо, а фактически все осталось как было, то, конечно, нельзя засылать людей по второму, третьему кругу административных процедур, что только сдерживает развитие отрасли и не позволит нам решать задачи, которые перед нами стоят», — подчеркнул Путин. Он полагает, что в случае подобной ситуации с застройщиком «нужно отработать автоматический механизм наделения правами».

По словам президента, власти РФ оказывают поддержку обманутым дольщикам из федерального бюджета и продолжат эту работу.

При этом переход на новую систему финансирования строительной отрасли связан именно с тем, чтобы «прекратить безобразия, связанные с появлением обманутых дольщиков», подчеркнул Путин.