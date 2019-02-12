Представители бизнеса должны заботиться о сохранении не только своих капиталов, но и уважения со стороны людей. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Казани. Таким образом он прокомментировал жалобу одного из участников этой беседы.

Представитель регионального отделения ОНФ рассказал, что в республике до сих пор не принят закон о защите лесных насаждений вокруг города («зеленый щит») и существует риск утверждения проекта градостроительного плана Казани без закона, защищающего этот «зеленый щит» от застройки. Он, в частности, привел в пример ситуацию, когда один из лесных участков рекреационной зоны был передан в частную собственность, и выразил обеспокоенность, что этот участок может быть переведен из категории лесов в другую, позволяющую вырубку леса.

Путин отметил, что этот частный вопрос Казани имеет значение практически для всех городов России. Он обратил внимание на то, что на подобных участках строить выгоднее всего из-за близости инфраструктуры, «и такие участки, как правило, попадают в собственность компаний, собственниками которых являются уважаемые и не бедные люди».

«Конечно, задачей бизнеса является получение прибыли, но не менее важно сохранить не только свои капиталы, но и уважение, если это уважаемые люди. Если уважение со стороны людей исчезает, то за этим может последовать и утрата капиталов — никогда об этом не должны забывать не только те, кто претендует на подобные проекты, но и те, кто принимает решения по проектам подобного рода», — заявил глава государства.

«В конечном итоге целью строительного бизнеса является благосостояние людей. И если кто-то об этом забывает — и те, кто бизнесом занимается, и те, кто принимает решения, — то должны быть государственные структуры, которые людям напоминают об этом. А если и госструктур не хватает, то тогда должны работать общественные организации, в том числе и Общероссийский народный фронт», — добавил он.