Компания «МТС» выкупила у АФК «Система» 39,48% акций МТС Банка за 11,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе оператора связи.



«ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о покупке через свою 100% дочернюю компанию Mobile TeleSystems B.V. 39,48% акций ПАО «МТС Банк», входящего в топ-50 российских банков, за 11,4 млрд рублей у ПАО «АФК «Система», публичной российской диверсифицированной холдинговой компании и крупнейшего акционера МТС и ее дочерних компаний», — отмечается в сообщении.

В результате сделки доля МТС в капитале МТС Банка выросла с 55,24% до 94,72%, а доля владения АФК «Система» в капитале финучреждения снизилась до 5%.