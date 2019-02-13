Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал данные о текущем состоянии задолженности американских домохозяйств по итогам IV квартала 2018 года. Из них следует, что общий долг по потребительским кредитам увеличился на 32 млрд долларов и достиг рекордной отметки в 13,54 трлн долларов.

«Долги растут 18-й квартал подряд, а общая сумма долга в настоящее время на 869 миллиардов долларов выше, чем предыдущий пиковый уровень в 12,68 триллиона долларов в третьем квартале 2008 года. Кроме того, общий долг домохозяйств сейчас на 21,4% выше уровня, достигнутого во втором квартале 2013-го, после финансового кризиса», — говорится в сообщении.

Более половины из общей суммы долга — 9,1 трлн долларов — приходится на ипотечные долги. Эта цифра почти не изменилась в III квартале 2018 года, отмечает Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Доля просроченных кредитов (на 90 дней и более) осталась примерно на том же уровне, что и в III квартале, — 1,1%.

Долги по кредитным картам в IV квартале 2018 года выросли на 26 млрд и составили 870 млрд долларов. Цифра приблизились к уровню 2008 года. Доля просроченных кредитов в IV квартале по картам достигла 5%.

Долги по автокредитам выросли на 9 млрд долларов, задолженность по студенческим кредитам увеличилась на 15 млрд долларов.