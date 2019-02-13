Работа по выявлению и задержанию преступников проводилась совместно с правоохранительными органами различных регионов РФ

Правоохранители при помощи специальных методик Сбербанка задержали в России две преступные группы из Молдавии, которые с 2014 года подрывали банкоматы российских банков и похитили несколько миллионов рублей, сообщил РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

По словам топ-менеджера, одним из главных объектов нападений банкоматы стали примерно четыре года назад, поэтому Сбербанк разработал специальную программу противодействия таким преступлениям.

«Примерно неделю назад завершилась непростая операция: с поличным были задержаны пятеро граждан Молдовы. Изъяты орудия преступления: баллоны, шланги и провода. В общем, собрана вся материальная доказательная база», — сказал Кузнецов.

Члены ОПГ несколько лет похищали деньги из устройств самообслуживания Сбербанка и других российских банков в Новгородской, Курской и Ростовской областях.

Правоохранительными органами и службой безопасности Сбербанка было установлено, что на территории Молдавии как минимум в двух населенных пунктах существовали специальные места, где мошенники тренировались искать уязвимые места в банкоматах, чтобы потом применить знания на практике, отметил зампред.

«Первые сигналы о противоправных деяниях этой группы появились в 2014 году, и тогда мы начали разрабатывать специальные методики, чтобы предугадывать действия преступников, анализировать их возможные перемещения, попытки совершения преступлений и по ряду признаков систематизировать эти правонарушения», — пояснил Кузнецов.

Сбербанк рассказал, когда возвращает клиентам украденные мошенниками деньги Показатель потерь самого Сбербанка от деятельности хакеров равен нулю уже несколько лет подряд.

Работа по выявлению и задержанию преступников проводилась совместно с правоохранительными органами различных регионов РФ — коллегами из подразделений уголовного розыска, добавил он. Одновременно была задержана еще одна преступная группа из Молдавии в составе трех человек.

«Ущерб зафиксирован в обоих случаях. Подозреваемые из второй преступной группы похитили 725 тысяч рублей из нашего банкомата. Что касается первой ОПГ, там очень много эпизодов хищений наличности на общую сумму несколько миллионов рублей», — резюмировал Кузнецов.