Государственный долг США по состоянию на 11 февраля 2019 года достиг рекордного уровня и составил 22,01 трлн долларов, сообщается в документе на сайте американского Министерства финансов.

В январе стало известно, что американский госдолг на конец 2018 года составлял 21,9 трлн долларов, в начале 2017-го этот показатель равнялся 19,9 трлн, передавал телеканал CNN. По данным Минфина, госдолг страны начал расти в 2008 году после финансового кризиса.

CNN: госдолг США вырос более чем на 2 трлн долларов за время президентства Трампа C 20 января 2017 года госдолг увеличился на 10%.

При президентстве Барака Обамы государственный долг США увеличился с 10,6 трлн до 19,9 трлн долларов, что вызвало резкую критику со стороны находившихся в оппозиции республиканцев. Будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп весной 2016 года дал интервью газете The Washington Post, в котором пообещал ликвидировать госдолг в течение восьми лет. В начале президентства Трампа он стал сокращаться, но в 2018-м вновь начал расти из-за налоговой реформы, объявленной в конце 2017 года. Впервые в истории США госдолг превысил 21 трлн долларов в марте 2018 года, сообщал телеканал CBS.