Сбербанк активно готовится к запуску специального интернет-решения в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» для самозанятых уже в I квартале 2019 года, говорится в комментариях заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова по теме самозанятых.

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» клиент сможет привязать личную карту для учета дохода от своего дела либо дистанционно открыть новую цифровую карту с бесплатным обслуживанием и автоматически формировать чеки.

При этом если самозанятый получит плату за свои услуги наличными или переводом от физического лица, можно будет формировать чеки вручную, подключить автоплатеж для своевременной оплаты налога и отозвать ошибочно сформированный чек.

Также планируется запуск широкой линейки продуктовых решений, разработанной с учетом специальных потребностей самозанятых клиентов. В том числе – бесплатный пакет услуг «Свое дело».