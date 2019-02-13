Государству нужно назначить отдельный исполнительный орган власти, ответственный за государственно-частное партнерство (ГЧП) — необходимо создать на рынке единый режим функционирования концессий и финансирования инфраструктурных проектов, заявил РИА Новости в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.

«Я считаю, что государству нужно назначить отдельный исполнительный орган власти, ответственный за ГЧП. Такая инициатива уже поднималась некоторое время назад, в качестве такого института предлагался Минэк. Сейчас эта инициатива как-то ушла в песок, но от этого не стала менее актуальной», — сказал Бруссер.

По его словам, необходимо создать на рынке единый режим функционирования концессий и вообще финансирования инфраструктурных проектов.

Топ-менеджер банка считает, что в будущем внимание к сектору ГЧП и инфраструктуре будет только усиливаться, потому что у государства никогда не будет всего объема денег для финансирования таких объектов. «Так что мы очень ратуем за то, чтобы в России был единый орган управления, который бы консолидировал мнения разных участников этого рынка, в том числе банковского сообщества, и был своего рода законодателем мод», — указал он.