Минтруд надеется, что доходы населения стабилизировались, есть тенденция к росту, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе выступления на форуме «Здоровое общество. На пути к цели: 80+».
«Мы очень надеемся, что все, что связано с доходами населения, уже стабилизировалось, мы видим тенденцию к росту. В прошлом году уже и реальные заработные платы вышли на увеличение», — заявил Топилин.
В МЭР рассказали, почему снижаются реальные доходы населения
Среди положительных факторов МЭР называет рост среднего уровня заработной платы и близкую к инфляции динамику социальных платежей.