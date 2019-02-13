Минтруд надеется, что доходы населения стабилизировались, есть тенденция к росту, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе выступления на форуме «Здоровое общество. На пути к цели: 80+».

«Мы очень надеемся, что все, что связано с доходами населения, уже стабилизировалось, мы видим тенденцию к росту. В прошлом году уже и реальные заработные платы вышли на увеличение», — заявил Топилин.