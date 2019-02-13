Количество судебных решений по ОСАГО в 2018 году составило 283 тыс., что на 20% ниже аналогичного показателя за 2017-й (354 тыс). При этом сумма выплат, произведенных по суду, практически не изменилась — по итогам 2018 года она составила 34 млрд рублей против 35 млрд годом ранее. Это следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).



Нестраховые выплаты (штрафы, пени, неустойки) в 2018 году составили 55% от общей суммы выплат, тогда как в 2017-м были несколько ниже — 53%. Выросла и средняя сумма судебных штрафов — если в 2017 году средний штраф составлял 50 тыс., то в 2018-м он был равен уже 70 тыс. рублей.

«Переход на натуральное возмещение и активная позиция властей в отдельных регионах позволили снизить количество страховых судов. Однако сейчас статистика стала гораздо более явно отражать стремление «автоюристов» заработать на судебных делах. Об этом свидетельствует как возросшая сумма среднего судебного штрафа, так и то обстоятельство, что при существенном снижении количества судебных дел общая сумма выплат по судам осталась почти неизменной», — говорит президент РСА Игорь Юргенс.