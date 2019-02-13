Не все добросовестные застройщики смогут справиться с проблемами, которые возникнут после введения системы эскроу-счетов, это может привести к появлению новых обманутых дольщиков. Таким мнением с журналистами в среду поделился уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Проблема для застройщиков — это переход на эксроу-счета и то, что цена квартир в результате будет расти. Это не одна угроза, еще одна угроза, что будет больше обманутых дольщиков. Потому что с такими условиями огромное количество застройщиков не справится», — сказал бизнес-омбудсмен.

По его словам, на данный момент предлагается отсрочить переход на эскроу-счета для тех застройщиков, которые выполнили 70% работ на условиях долевого участия при большом количестве дольщиков. Все остальные застройщики должны перейти на новую систему уже в июле текущего года.

«В результате мы увидим, что у тех [застройщиков], у которых было все хорошо, они могли работать с дольщиками и обеспечивали стройку нормально, в результате перехода на эти эскроу-аккаунты уже в середине пути или даже в начале пути изменятся условия. В результате... невозможность получения кредита или стоимость этого кредита, который пока еще очень сложно получить для строителя, приведет к тому, что и они всех дольщиков обманут», — добавил Титов. Он также отметил, что введение эскроу-счетов приведет к удорожанию кредитных ресурсов до 7—10%, что скажется на стоимости квартир и впоследствии на покупательской способности жителей страны. По его словам, при решении проблемы дольщиков нужно искать ресурсы не только в бизнесе, но и в государстве.