Министр юстиции России Александр Коновалов считает, что пока нет необходимости закреплять в российском законодательстве понятие криптовалюты, поскольку ее использование как средства платежа запрещено Конституцией.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Ни Конституция, ни действующее законодательство о финансовой системе категорически не допускают использование криптовалюты как средства платежа», — отметил он. В частности, он напомнил, что это запрещает статья 75 Конституции России.

Он заметил, что криптовалюту можно считать «иным имуществом» с точки зрения законодательства. Он выразил мнение, что на данном этапе не нужно более четко определять понятие криптовалюты.