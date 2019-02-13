Средний чек в январе 2019 года снизился на 10,3% по сравнению с декабрем 2018-го. Об этом сообщает в своем исследовании холдинг «Ромир».

«В январе средний чек по традиции показывает резкое снижение после декабрьского пика. В минувшем январе чек получил значение в 560 рублей, потеряв сразу 10,3% относительно предыдущего месяца. За год чек сократился на 0,9%», — говорится в сообщении.

Январский средний чек показал снижение во всех регионах страны за исключением Дальнего Востока. Наибольшее же снижение чека было зафиксировано в Сибири (минус 12,8%) и на Урале (минус 12,7%).

В Москве средний чек в первом месяце года потерял относительно декабря 9,5%, снизившись до 746 рублей. В Санкт-Петербурге средний чек по итогам января опустился на 10,4% (до 718 рублей).