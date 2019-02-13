Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам сохранять акции «Роснефти» в своих портфелях, ожидая продолжения их роста до 12,9%. Поддержку бумагам могут оказать рост мировых цен на нефть, а также запуск программы buy back (обратного выкупа). Кроме того, дополнительную привлекательность бумагам нефтяной компании придает улучшение структуры ее долговой нагрузки.

«Роснефти» удалось стабилизировать темпы роста долговой нагрузки и улучшить ее структуру в пользу долгосрочных обязательств», — написал в комментарии аналитик инвесткомпании Алексей Калачев. Он также отмечает, что компания недооценена по отношению к другим предприятиям мировой нефтегазовой отрасли.

По итогам 2018 года «Роснефть» отчиталась о росте выручки на 37%, показатель EBITDA вырос на 48,6%, достигнув 2,08 трлн рублей. Чистая прибыль по МСФО в прошлом году выросла до 549 млрд рублей, а свободный денежный поток — до 1,1 трлн.

Чистый долг компании сократился на 3,6%. Как считают в «Финаме», по итогам 2018 года компания может направить на дивиденды рекордные 274 млрд рублей. Таким образом, годовые дивиденды могут составить около 25,7 рубля за акцию, тогда как за предыдущий год акционеры получили по 10,48 рубля за акцию.