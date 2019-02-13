Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изучает дела около 140 состоятельных людей, проживающих в Британии, значительное число из которых — граждане и выходцы из РФ, сообщил РИА Новости источник в NCA.

Собеседник агентства рассказал, что в настоящее время NCA собирает и запрашивает необходимую информацию о примерно 140 состоятельных людях, просит их объяснить происхождение капитала в соответствии с законодательством, вступившим в силу в 2018 году.

«NCA сейчас расследует около 140 дел, значительное число среди которых – россияне. Россиян не большинство, но значительное количество. Также много людей из других стран, включая африканские страны», — рассказал собеседник агентства.

NCA в январе прошлого года получило право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тыс. фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

По словам источника, под внимание NCA попали богатые граждане, чье состояние значительно превышает 50 тыс. фунтов стерлингов. «Речь идет о миллионах», — пояснил он.

«Быть богатым не преступление, но эти люди должны суметь объяснить происхождение своего капитала», — отметил собеседник.

По его словам, первые итоги расследований могут быть обнародованы в конце текущего года. «Расследование по одному делу может занимать до года. Я предполагаю, что какие-то результаты могут быть в конце этого года», — сообщил он.